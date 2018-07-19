На залізничному вокзалі Києва затримали крадія, який був відпущений під особисте зобов’язання

Чоловік, який на час розслідування попереднього злочину був відпущений під особисте зобов’язання, знову порушив закон. Зловмисник викрав із рюкзака жінки ноутбук.

На території Центрального залізничного вокзалу поліцейські побачили мешканця Закарпатської області, якого нещодавно затримували за вчинення злочину. Тоді киянка від’їжджала зі столиці до іншої держави, а він її пограбував.

Начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку ГУНП у м. Києві Віталій Отрудько повідомив, що чоловік мав при собі ноутбук, тому правоохоронці вирішили перевірити походження цього гаджету.

«Документів на техніку він не мав та не міг чітко розповісти, де її взяв. У цей час оперативний черговий поліції передав інформацію про викрадення на залізничному вокзалі із рюкзака киянки ноутбуку. Згодом ми відшукали потерпілу, яка підтвердила, що це дійсно її річ», - розповів Віталій Отрудько.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання правопорушнику міри запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва