Апеляційний суд залишив незмінним вирок зраднику та дезертиру —13 років позбавлення волі

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Рішенням апеляційного суду м. Києва 18 липня 2018 року залишено у силі вирок суду першої інстанції, яким військовослужбовця однієї з військових частин молодшого сержанта засуджено за державну зраду та дезертирство.
Нагадаємо, що вироком Подільського райсуду м. Києва колишнього військовослужбовця Збройних Сил України за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, засуджено до реального позбавлення волі строком на 13 років з позбавленням військового звання «молодший сержант».
Доведено, що військовослужбовець, проходячи службу в одній з військових частин, дислокованих на території Автономної республіки Крим, під час окупації півострову не виконав наказу про прибуття до нового місця служби і залишився на окупованій території, тим самим вчинивши дезертирство, у зв’язку з чим був оголошений у розшук. У подальшому засуджений проходив військову службу в Збройних Силах Російської Федерації, а у листопаді 2016 року затриманий на території України правоохоронними органами.
Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України
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