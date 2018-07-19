На Донбассе задержали боевика «ДНР», ехавшего за украинской пенсией

50-летний житель оккупированной Макеевки ехал в Мирноград оформить себе украинскую пенсию.

«Никаких документов, свидетельствующих о том, что он находится в составе незаконных вооруженных формирований при нем не было. Но, согласно информационным базам данных, которыми располагает полиция, мужчина с сентября 2014 года по май 2015 года с оружием в руках нес службу на одной из террористических баз „ДНР“. На основании этих данных он и был задержан. Бывший урядник „Казачьего Союза войска Донского“, конечно, надеялся, что о его правонарушениях никто не знает», - рассказала «ФАКТАМ» инспектор мониторинга Волновахского отдела полиции Александра Гаврилко.

В ходе проверки установлено, что до того, как принять решение вступить в ряды террористов, макеевчанин зарабатывал на жизнь перевозкой пассажиров. Занять должность старшего урядника в «Казачьем Союзе войска Донского», он согласился по приглашению своего товарища. Новобранцу выдали несколько видов оружия, с которым он и нес службу по месту дислокации бандформирования. Расформировывали подразделения казаков в ОРДЛО, которые отказались подчиняться российскому армейскому командованию, «громко»: помещения на окраине Макеевки, где дислоцировали так называемые «казаки» — пособники оккупантов, брали штурмом, «бойцов» отправляли «на подвал». В числе других попал туда и этот урядник.

По данному факту открыто уголовное производство, пособнику оккупантов грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Правохранители напоминают, что граждане добровольно сдаются в полицию, то после определенной процедуры проверки на непричастность к тяжким преступлениям, получают шанс на дальнейшую жизнь без привлечения к уголовной ответственности — согласно части 6 статьи 260 Уголовного кодекса Украины.