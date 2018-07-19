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В Краматорске задержали хакера, распространявшего детскую порнографию

19.07.2018 16:16

В Донецкой области в г. Краматорск задержали пользователя “черного интернета”, который занимался распространением детской порнографии. 

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

Хакеру с Донбасса грозит 10 лет тюрьмы за детскую порнографию

“Сотрудники прокуратуры Донецкой области совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следственным управлением ГУНП в Донецкой области задержали жителя Краматорска по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию) УК Украины”, - говорится в сообщении.

Установлено, что 38-летний мужчина в течение длительного времени распространял в сети Интернет изображения, содержащие детскую порнографию. Мужчина был активным пользователем так называемого “черного интернета”, создал собственную сеть для обмена файлами, которые содержат изображения порнографического характера, и открывал к ним доступ своим “единомышленникам”.

Во время санкционированного обыска по месту проживания извращенца была изъята компьютерная техника с контентом детской порнографии, накопители.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении инкриминируемого преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

 

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