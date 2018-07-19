В Киеве задержали двух юных грабителей

Парни с газовым баллончиком напали на мужчину и ограбили его

В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде на улице Марины Цветаевой двое неизвестных, угрожая газовым баллончиком, отобрали у мужчины сумку с личными вещами. Эту информацию и приметы нападавших немедленно передали всем патрулям полиции, сообщили в ГУ НП Киева.

В ходе отработки территории полицейские разыскали и задержали правонарушителей. Во время поверхностного осмотра в кармане одного из нападавших обнаружили вещи пострадавшего и газовый баллончик.

Оба злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – киевляне, 17 и 18 лет. Для дачи объяснений их доставили в территориальное управление полиции.

Следственным отделом Деснянского УП ГУНП в Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Им грозит до десяти лет лишения свободы. // Сегодня