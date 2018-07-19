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На Урале женщина с ребенком утонули в машине, съехавшей в пруд

19.07.2018 16:42

Два человека погибли в Кусинском районе Челябинской области в легковом автомобиле, который съехал в технический водоем. Об этом сообщает в фейсбуке министр безопасности региона Евгений Савченков в четверг.

По его сведениям, трагическое ДТП произошло утром в четверг возле деревни Ковали.

"Водитель не справился с управлением автомобиля и съехал в технический водоем. В результате погиб водитель и ребенок 2013 года рождения", - отмечает министр.

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что дорожное происшествие с гибелью людей зафиксировано в поселке Магнитный в 7:30 (5:30 по Москве).

"ДТП произошло на дороге технологического назначения. ВАЗ съехал в технический пруд. Погибли женщина 1978 г.р. и шестилетний мальчик. Мужчина 1985 года рождения доставлен в больницу. Кто был за рулем, устанавливает полиция", - отметил собеседник агентства.

 

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