Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Полицейский расстрелял авто преступников через лобовое стекло своей машины (видео)

19.07.2018 16:55

Сеть впечатлило видео с американским полицейским, стреляющим по преступникам через лобовое стекло своего служебного автомобиля. 

Видео с нагрудной камеры патрульного, который гнался за вооруженными мужчинами в Лас-Вегасе, опубликовано на канале PoliceActivity в YouTube.

На кадрах видно, что внедорожник с подозреваемыми едет, нарушая правила дорожного движения и провоцируя аварии. Через некоторое время патрульный открыл огонь через лобовое стекло авто и пробил колеса внедорожника. После этого машина съехала с проезжей части. Полицейский, перезарядив пистолет, выпустил всю обойму в остановившийся автомобиль и убил одного мужчину. 

Правоохранитель в рапорте написал, что открыл огонь на поражение, поскольку преступники были вооружены и отстреливались. Это угрожало и его жизни, и окружающих. Мужчины до погони совершили убийство на автомойке. // «ФАКТЫ»

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...