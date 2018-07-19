Полицейский расстрелял авто преступников через лобовое стекло своей машины (видео)

Сеть впечатлило видео с американским полицейским, стреляющим по преступникам через лобовое стекло своего служебного автомобиля.

Видео с нагрудной камеры патрульного, который гнался за вооруженными мужчинами в Лас-Вегасе, опубликовано на канале PoliceActivity в YouTube.

На кадрах видно, что внедорожник с подозреваемыми едет, нарушая правила дорожного движения и провоцируя аварии. Через некоторое время патрульный открыл огонь через лобовое стекло авто и пробил колеса внедорожника. После этого машина съехала с проезжей части. Полицейский, перезарядив пистолет, выпустил всю обойму в остановившийся автомобиль и убил одного мужчину.

Правоохранитель в рапорте написал, что открыл огонь на поражение, поскольку преступники были вооружены и отстреливались. Это угрожало и его жизни, и окружающих. Мужчины до погони совершили убийство на автомойке. // «ФАКТЫ»