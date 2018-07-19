В Николаеве мужчина с ножом приставал к людям, а во время задержания изображал больного

Патрульные Николаева задержали мужчину, который с ножом приставал к прохожим. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.

Сообщение об агрессоре поступило в полицию в среду, 18 июля, около 15:30. Согласно сообщению, на улице Космонавтов возле рынка "Клаксон" неизвестный мужчина пристает к прохожим и угрожает ножом, который держит в руках.

Патрульные, прибывшие на вызов, увидели агрессора, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На голосовые приказы полицейских неизвестный не реагировал. Тогда правоохранители применили к нарушителю силу и надели на него наручники.

После этого мужчина начал громко кричать, что ему плохо и начал биться в судорогах. Правоохранителями была немедленно вызвана бригада скорой. После осмотра врачами было установлено, что гражданин в госпитализации не нуждается, а приступ он сымитировал.

Патрульные доставили 34-летнего правонарушителя в Ингульский отдел полиции и передали следователю для дальнейших выяснений. // ТСН