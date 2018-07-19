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В горах Грузии потерялись двое украинских туристов, отставших от группы

19.07.2018 17:22

В горах Грузии два дня назад потерялись двое украинских туристов, однако из-за погоды к ним не могут попасть спасатели. Украинцев обнаружили в районе вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия.

Об этом пишет "Интерфакс".

Картинки по запросу вершина Тетнульд

Как сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями Грузии, группа из восьми туристов с Украины находилась на высоте более 4200 метров над уровнем моря в районе вершины Тетнульд, когда отстали два ее члена. Поиски велись два дня, в четверг с вертолета их удалось обнаружить.

При этом в службе отмечают, что в связи с плохими метеорологическими условиями и сложным рельефом спасателям пока не удается добраться до туристов.

"Как только метеорологические условия позволят вертолету приблизиться, туристов подберут. Пока у нас нет информации о состоянии их здоровья", - заявили в службе.

 

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