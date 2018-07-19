Чинуши, «нажившие непосильным трудом» миллионные премии, оставят Киев без воды, света и тепла?

Жители Киева с 1 августа этого года могут остаться без горячей воды, если до этого времени не будет решен вопрос правопреемственности долгов "Киевэнерго" перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

По его словам, это связано с тем, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" 1 августа должно получить в управление генерирующие объекты столицы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, однако "Нафтогаз" отказывается заключать договор на поставки газа компании, пока она не признает правопреемственность долгов "Киевэнерго".

"Сейчас 7 тысяч домов без горячего водоснабжения. Часть из них – это гидравлические испытания, но если вопрос не будет решен, то город будет без горячей воды, кроме зоны обслуживания Дарницкой ТЭЦ", - сказал Пантелеев.

Он отметил, что с 1 августа могут начаться перебои с электроснабжением, а также существует угроза срыва отопительного сезона.

"Угроза срыва (отопительного сезона – УНИАН) есть, если в этом деле не будет найден разумный компромисс. Более того, мы приближаемся к 1 августа, когда город возвращает в управление общины Киева ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, которые кроме тепла, производят электроэнергию, и вопрос снабжения этих объектов газом является очень актуальны. Если вопрос не решится, могут быть перебои с электроснабжением", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая тепловые сети столицы перешли от "Киевэнерго" в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". С 1 августа "Киевтеплоэнерго" также получит в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод "Энергия").

22 мая власти Киева сообщили, что "Нафтогаз" отказывается заключать договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" из-за долгов предыдущего оператора "Киевэнерго" (общая сумма задолженности составляет более 4 миллиардов гривень). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства "Киевэнерго" не подлежат передаче "Киевтеплоэнерго".

23 мая "Нафтогаз" заявил, что готов заключить договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" сразу после решения вопроса правопреемства более 4 миллиарда гривень долгов, которые были накоплены "Киевэнерго".

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что задолженность ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" включает в себя около 1,2 миллиарда гривень начисленных штрафов и пени, поэтому вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Он отметил, что относительно 1,2 миллиарда гривень между сторонами сейчас идет судебный спор.

19 июля Хозяйственный суд Киева не удовлетворил заявление "Киевэнерго" о замене должника на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в деле о задолженности за газ перед "Нафтогазом". // УНИАН