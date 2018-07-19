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Сборную Филиппин отстранили от игр из-за драки на отборе ЧМ. Дрались все, даже операторы (видео)

19.07.2018 17:44

Международная федерация баскетбола (FIBA) дисквалифицировала 10 игроков сборной Филиппин и троих спортсменов из Австралии за массовую драку на матче.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте FIBA.

борные играли 2 июля в Маниле. Это была одна из квалификационных игр среди команд из Азии и Океании к Чемпионату мира 2019 года. Перед потасовкой сборная Австралии вела со счетом 78-49.

За четыре минуты до конца третьей четверти игрок Филиппин жестко толкнул австралийца, после чего в драку ввязались запасные игроки. В ней также оказались замешаны тренеры, судьи и снимавшие игру операторы. Бились как на игровой площадке, так и за ее пределами.

Самое большое число матчей среди филиппинцев пропустит Кельвин Абуэва (6). Остальные — от одной до пяти встреч. У австралийцев дольше всех наказание будет отбывать Дэниэл Кикерт (5), сообщает RTVI .

FIBA также отстранила тренерский состав обеих команд и судейскую бригаду встречи. Сборная Филиппин выплатит штраф в 250 тыс. швейцарских франков, Австралии — сто тысяч. Деньги пойдут на поддержку социальной программы Basketball for Good (Баскетбол во благо).

Всего по правилам игры в составе сборной может быть до двенадцати игроков. Одновременно на площадке находятся пять человек от одной команды.

Самое большое число матчей среди филиппинцев пропустит Кельвин Абуэва (6). Остальные — от одной до пяти встреч. У австралийцев дольше всех наказание будет отбывать Дэниэл Кикерт (5). FIBA также отстранила тренерский состав обеих команд и судейскую бригаду встречи. Сборная Филиппин выплатит штраф в 250 тыс. швейцарских франков, Австралии — сто тысяч. Деньги пойдут на поддержку социальной программы Basketball for Good (Баскетбол во благо). Всего по правилам игры в составе сборной может быть до двенадцати игроков. Одновременно на площадке находятся пять человек от одной команды.

 

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