Сборную Филиппин отстранили от игр из-за драки на отборе ЧМ. Дрались все, даже операторы (видео)

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте FIBA.

борные играли 2 июля в Маниле. Это была одна из квалификационных игр среди команд из Азии и Океании к Чемпионату мира 2019 года. Перед потасовкой сборная Австралии вела со счетом 78-49.

За четыре минуты до конца третьей четверти игрок Филиппин жестко толкнул австралийца, после чего в драку ввязались запасные игроки. В ней также оказались замешаны тренеры, судьи и снимавшие игру операторы. Бились как на игровой площадке, так и за ее пределами.

Australia vs the Philippines ended in absolute CHAOS.... and 13 ejections! pic.twitter.com/ijpWlbWT7i