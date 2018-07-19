Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Молдова официально признала российские войска угрозой нацбезопасности страны

19.07.2018 17:50

Уже достаточно долгое время ходят разговоры о выводе российских войск из непризнанного Приднестровья

В Молдове, которая ранее призвала вывести российские войска из Приднестровья, парламент принял Национальную стратегию обороны на 2018-2021 годы и План действий по ее внедрению. Документ поддержали большинством голосов, сообщает Deschide.

Российские &quot;миротворцы&quot;. Фото: peacekeeper.ru

Согласно стратегии, присутствие российского военного контингента на территории Республики Молдова в контексте возможной эскалации ситуации в регионе представляет угрозу национальной безопасности. В документе говорится, что приднестровские военные силы также подрывают территориальную целостность страны.

В контексте экономических трудностей, с которыми сталкивается регион, авторы стратегии предупреждают, что сепаратистский режим будет продвигать политику противостояния с конституционными властями.

Отметим, уже достаточно долгое время ходят разговоры о выводе российских войск с непризнанной республики. Так, молдавский премьер Павел Филип заявлял, что Молдова хочет вывести российские войска из Приднестровья через Украину и уверяет, что его страна сможет без проблем договориться об этом с Киевом. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...