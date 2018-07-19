Молдова официально признала российские войска угрозой нацбезопасности страны

Уже достаточно долгое время ходят разговоры о выводе российских войск из непризнанного Приднестровья

В Молдове, которая ранее призвала вывести российские войска из Приднестровья, парламент принял Национальную стратегию обороны на 2018-2021 годы и План действий по ее внедрению. Документ поддержали большинством голосов, сообщает Deschide.

Согласно стратегии, присутствие российского военного контингента на территории Республики Молдова в контексте возможной эскалации ситуации в регионе представляет угрозу национальной безопасности. В документе говорится, что приднестровские военные силы также подрывают территориальную целостность страны.

В контексте экономических трудностей, с которыми сталкивается регион, авторы стратегии предупреждают, что сепаратистский режим будет продвигать политику противостояния с конституционными властями.

Отметим, уже достаточно долгое время ходят разговоры о выводе российских войск с непризнанной республики. Так, молдавский премьер Павел Филип заявлял, что Молдова хочет вывести российские войска из Приднестровья через Украину и уверяет, что его страна сможет без проблем договориться об этом с Киевом. // Сегодня