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Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС заработал на топливе из США

20.07.2018 02:15

Один из блоков Южно-Украинской АЭС стал работать только на топливных сборках японо-американской компании Westinghouse. Планируется, что к 2020 году 6 из 15 энергоблоков в стране прекратят использовать российское топливо.

 Третий блок Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) стал первым энергоблоком в Украине, который работает только на топливных сборках японско-американской компании Westinghouse. Об этом сообщили в четверг, 19 июля в пресс-службе оператора АЭС Украины - компании "Энергоатом". До этого в реакторе в смешанном цикле находилось топливо и российской компании ТВЭЛ. К 2020 году планируется полностью перевести на топливо из Westinghouse второй блок ЮУАЭС и четыре энергоблока Запорожской АЭС 

 

На Украине на площадках четырех АЭС работают 15 энергоблоков: 13 - с реакторами типа ВВЭР-1000, еще два - с ВВЭР-440. Все они были в советское время спроектированы под топливные элементы, которые сейчас выпускает российская компания ТВЭЛ. АЭС дают почти половину всей электроэнергии, вырабатываемой в Украине.

Российская компания ТВЭЛ  была основным поставщиком тепловыделяющих элементов для украинских реакторов. В 2014 году "Энергоатом" для диверсификации поставок ядерного топлива заключил соглашение с Westinghouse. В октябре 2017 года в украинской компании заявляли, что японско-американский партнер сможет обеспечить топливными сборками 13 энергоблоков украинских АЭС, если поставки из России будут приостановлены. // DW

 

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