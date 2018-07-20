Владельцев сайта Russian Dolls обвинили в сутенерстве

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Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения в поощрении проституции владельцам известного сайта Russian Dolls Евгению (Yevgen) Ризанову и его жене Ксении Ходукиной.
В обвинительно заключении говорится, что 29-летние обвиняемые привозили в Нью-Йорк русских девушек, чтобы те занимались проституцией.
По версии прокуратуры, семейная пара сутенеров и третий обвиняемый, Аркадий Бакшатов, расселяли работниц сексуального труда в Бруклине, откуда развозили по всему Нью-Йорку на свидания, бронировали гостиницы для них и нанимали водителей. Преступная деятельность это группы, по словам прокурора Джеймса Линча, продолжалась с юиня 2015 по июнь 2018 года.
В обвинении также говорится, что обвиняемые делили вырученные деньги с сотрудницами сексобслуживания, удерживая за свои услуги процент.
Оба обвиняемых не признали себя виновными, сообщает gazettco.com.
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