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Владельцев сайта Russian Dolls обвинили в сутенерстве

20.07.2018 03:17

Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения в поощрении проституции владельцам известного сайта Russian Dolls Евгению (Yevgen) Ризанову и его жене Ксении Ходукиной.

В обвинительно заключении говорится, что 29-летние обвиняемые привозили в Нью-Йорк русских девушек, чтобы те занимались проституцией.

Ксения Ходукина Facebook

По версии прокуратуры, семейная пара сутенеров и третий обвиняемый, Аркадий Бакшатов, расселяли работниц сексуального труда в Бруклине, откуда развозили по всему Нью-Йорку на свидания, бронировали гостиницы для них и нанимали водителей. Преступная деятельность это группы, по словам прокурора Джеймса Линча, продолжалась с юиня 2015 по июнь 2018 года.

В обвинении также говорится, что обвиняемые делили вырученные деньги с сотрудницами сексобслуживания, удерживая за свои услуги процент.

Оба обвиняемых не признали себя виновными, сообщает gazettco.com.

 

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