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В Николаевской области маршрутка влетела в стоящий грузовик: 5 погибших, 12 раненых (фото)

20.07.2018 08:43

Микроавтобус с белорусской регистрацией, направлявшийся в Гомель, столкнулся с грузовиком

В пятницу, 20 июля, около пятой часов утра на 289 километре автодороги "Киев-Одесса", неподалеку от поселка Кривое Озеро, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту "Одесса-Гомель", и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Масштабное ДТП с маршруткой в Николаевской области: пятеро погибших, 12 раненых (фото)

По предварительным данным, грузовик не двигался, а стоял в правой полосе трассы, поскольку был неисправен.

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Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу. Устанавливаются данные о потерпевших.

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Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, будет назначено проведение экспертиз. // Сегодня

 

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