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У Києві викрили організаторів «бізнесу» з надання секспослуг

20.07.2018 08:55

Правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки у столиці та на Київщині – за місцем мешкання фігурантів справи, вилучивши там речові докази. Дії зловмисників кваліфіковані слідчими як сутенерство. Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

На початку травня цього року за матеріалами Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми (ДБЗПТЛ) Національної поліції України слідчими було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. Вказана стаття передбачає кримінальну відповідальність за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

Фото Національна поліція України.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували протиправну діяльність жителів Київської області. Зловмисники налагодили «бізнес» із надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду. Діяли правопорушники на території Києва.

Фото Національна поліція України.

Сьогодні, 19 липня, працівники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми (ДБЗПТЛ) Національної поліції України спільно з колегами з підрозділів УБЗПТЛ Києва та Київської області припинили злочинну діяльність групи.

У рамках кримінального провадження поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів – у Київській області, а також за місцем надання сексуальних послуг – у столиці. Речові докази вилучені.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу організатору злочинної діяльності. Санкція статті, що її інкримінують правопорушникам, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, у Дніпрі поліція викрила організаторів мережі порностудій.

Департамент комунікації Національної поліції України

 

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