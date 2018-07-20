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Трамп отклонил предложение своего «друга» о допросе американцев российскими следователями

20.07.2018 09:05

Путин просил Трампа позволить российским следователям допросить американских чиновников в деле главы инвестфонда Уильяма Браудера, которого РФ обвиняет в неуплате налогов

Президент США Дональд Трамп не согласился на предложение президента РФ Владимира Путина, чтобы американских граждан допрашивали российские следователи. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

"Это предложение было искренне сделанное президентом Путиным, но президент Трамп отклоняет его. Мы надеемся, президент Путин позволит 12 россиянам приехать в Соединенные Штаты, чтобы доказать их вину или невиновность", — отметила Сандерс.

Слова госпожи Сандерс в интервью телеканала CBN News подтвердил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Этого не произойдет. Администрация не намерена посылать, заставлять американцев ехать в Россию, чтобы их допросили Владимир Путин и его команда", - сказал Майк Помпео.

Напомним, на встрече в Хельсинки 16 июля Владимир Путин заявил, что Москва может позволить американскому следствию принять участие в допросе 12 граждан РФ, которых в США подозревают во вмешательстве в президентские выборы. За это Путин предложил Трампу позволить российским следователям допросить американских чиновников в деле главы инвестфонда Уильяма Браудера, которого РФ обвиняет в неуплате налогов. // 112.ua

 

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