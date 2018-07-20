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В Молдове авто протаранило повозку, погибли женщина и трое ее детей

20.07.2018 09:15

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Кишинев-Леушены: в результате столкновения авто с повозкой четыре человека погибли, в том числе трое детей.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

В Молдове авто влетело в повозку, среди погибших - трое детей

Как проинформировали в Национальном инспекторате патрулирования, в результате аварии погибла женщина в возрасте 25-ти лет и трое ее детей в возрасте 4, 5 и 16 лет, а четыре человека – двое мужчин и две женщины в возрасте от 18 до 28 лет, также находившиеся в повозке, получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в районные больницы городов Хынчешть и Ниспорены.

Водитель автомобиля, 34-летний уроженец района Штефан-Водэ и пассажир отделались легкими травмами. Водитель задержан на трое суток.

 

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