В Молдове авто протаранило повозку, погибли женщина и трое ее детей

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Кишинев-Леушены: в результате столкновения авто с повозкой четыре человека погибли, в том числе трое детей.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

Как проинформировали в Национальном инспекторате патрулирования, в результате аварии погибла женщина в возрасте 25-ти лет и трое ее детей в возрасте 4, 5 и 16 лет, а четыре человека – двое мужчин и две женщины в возрасте от 18 до 28 лет, также находившиеся в повозке, получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в районные больницы городов Хынчешть и Ниспорены.

Водитель автомобиля, 34-летний уроженец района Штефан-Водэ и пассажир отделались легкими травмами. Водитель задержан на трое суток.