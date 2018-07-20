Прокуратура зайнялась поверненням державі лісу на Вишгородщині, незаконно переданого «під дачі»

Прокуратурою Київської області пред’явлено позов про повернення державі земель лісового фонду на території Вишгородського району, які незаконно передані громадянам у приватну власність для індивідуального дачного будівництва

Установлено, що розпорядженням Вишгородської районної державної адміністрації у 2014 році відведено у приватну власність ряду громадян для індивідуального дачного будівництва земельні ділянки площею понад пів гектара за рахунок земель лісового фонду на території однієї із сільських рад Вишгородського району.

Після їх відведення у приватну власність, право на них за договорами купівлі-продажу перейшло до одного власника.

Однак, відведення земель лісового фонду відбулося з порушенням вимог земельного та лісового законодавства, оскільки останні відносились до земель державної власності лісогосподарського призначення, використовувалися державним підприємством «Вищедубечанське лісове господарство» для ведення лісового господарства та підприємство, як землекористувач згоду на припинення права користування ними не надавало.

Також, розпорядження вказаною категорією земель належить до виключної компетенції Кабінету Міністрів України.

Крім цього, ліси взагалі не можуть передаватись у приватну власність для індивідуального дачного будівництва.

Реагуючи на порушення, прокуратурою Київської області до суду пред’явлено позов про визнання недійсним розпорядження Вишгородської РДА та витребування вказаних земельних ділянок з чужого незаконного володіння на користь держави в особі Кабінету Міністрів України.

Прокуратура Київщини і надалі у судовому порядку продовжує займати активну позицію щодо повернення в державну власність земель лісогосподарського призначення.

Прес-служба прокуратури Київської області