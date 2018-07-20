Охранника, ударившего журналиста со словами «хохлы о**ели», убедительно заставили извиниться (видео)

"Эти неравнодушные люди отыскали Юрия Островского, который утром обменял крупную сумму гривен в российские рубли, сел в автомобиль, взял курс на юг и уже почти достиг админграницы с оккупированным Крымом. Но там сценарий начал развиваться в неожиданном направлении. Сначала Юрий извинился на камеру перед всеми украинцами за свое недостойное поведение. Потом он довольно резко передумал ехать в Крым и решил вернуться в Кривой Рог, чтобы добросовестно сотрудничать со следствием и нести ответственность за сказанное и сделанное", - говорится в сообщении.

Сайт 0564 сообщил, что у Островского сломаны ребра и нога.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Кривом Роге на территории коммунального предприятия «Скоростной трамвай» произошло нападение на фотокорреспондента информационного портала «Первый Криворожский» Николая Чирву, когда тот пытался собрать информацию о жестоком обращении с бездомными собаками на территории КП. Журналиста ударил в лицо заместителя службы охраны КП Островский со словами "хохлы о**ели" и "я русский бл*".

Полиция открыла уголовное производство по статье «легкие телесные повреждения».

Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник сообщил, что Юрий Островский возглавляет «милитаристскую пророссийскую группировку «Зубр».