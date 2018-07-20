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Охранника, ударившего журналиста со словами «хохлы о**ели», убедительно заставили извиниться (видео)

20.07.2018 09:35

 "Неравнодушные люди" заставили Островского заговорить на государственном языке и извиниться перед всеми украинцами.

После конфликта с журналистом в Кривом Роге уволенный охранник коммунального предприятия Юрий Островский пытался сбежать в оккупированный Крым, но его избили и заставили извиниться и вернуться.
 
После встречи с "неравнодушными людьми" Островский передумал ехать в Крым и извинился перед всеми украинцами / facebook.com/KomandaUsova
 
 Об этом сообщается в Facebook на странице "Команда Константина Усова". Там опубликовано видео, которое "земляки прислали". 
 
 
"Эти неравнодушные люди отыскали Юрия Островского, который утром обменял крупную сумму гривен в российские рубли, сел в автомобиль, взял курс на юг и уже почти достиг админграницы с оккупированным Крымом. Но там сценарий начал развиваться в неожиданном направлении. Сначала Юрий извинился на камеру перед всеми украинцами за свое недостойное поведение. Потом он довольно резко передумал ехать в Крым и решил вернуться в Кривой Рог, чтобы добросовестно сотрудничать со следствием и нести ответственность за сказанное и сделанное", - говорится в сообщении.
 
Сайт 0564 сообщил, что у Островского сломаны ребра и нога.
 
Как сообщал УНИАН, 18 июля в Кривом Роге на территории коммунального предприятия «Скоростной трамвай» произошло нападение на фотокорреспондента информационного портала «Первый Криворожский» Николая Чирву, когда тот пытался собрать информацию о жестоком обращении с бездомными собаками на территории КП. Журналиста ударил в лицо заместителя службы охраны КП Островский со словами "хохлы о**ели" и "я русский бл*".
 
Полиция открыла уголовное производство по статье «легкие телесные повреждения».
 
Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник сообщил, что Юрий Островский возглавляет «милитаристскую пророссийскую группировку «Зубр».
 
Впоследствии Островского уволили. Однако виновным он себя не признавал. "Я ни в чем не виноват. Пусть даже провокационными методами, я отбил нападение на объект, проникновение на объект посторонних лиц", - заявил он. // УНИАН

 

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