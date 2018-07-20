Автомобили-двойники: только по Днепру колесят десятки поддельных BMW, Mazda и Audi

В Днепре все чаще можно встретить автомобили-близнецы. Только за последний месяц полицейские обнаружили более 25 машин, которые как две капли воды похожи на оригинал — тот же цвет, номер кузова и агрегатов и даже госномер. Однако документы таких авто поддельные.

"Сегодня" выяснила, как копы находят авто-двойники, что с ними делают и что за подделку документов грозит автомобилистам.

Недобросовестных водителей полицейские выявляют при проверке регистрационного свидетельства.

"Во время проверки документов патрульные сверяют все внесенные сведения с теми, что есть в базе данных. Если есть какие-то неточности и исправления — это означает, что документы могут быть поддельными", — отмечают в управлении Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Среди авто-двойников чаще всего встречаются BMW, Mazda, Audi.

"Эти автомобили за границей продаются по низкой цене. Бывает, что на одно авто легальное могут сделать три копии. Если патрульные их выявляют, вызывают следственно-оперативную группу и отправляют на штрафплощадку. Бывает, в документе встречается ошибка, но авто все равно считается поддельным", — рассказывает "Сегодня" пресс-секретарь управления Патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко.

В некоторых случаях водитель, чей автомобиль оказался двойником, об этом может даже не знать.

"При эксплуатации автомобиля-двойника есть определенные риски. Если человек не подозревает, что приобрел автомобиль с копией техпаспорта и номеров, или поленился при покупке сверить VIN-код, то о проблеме он узнает уже от полицейских. Поскольку документы не подходят к его авто, эксплуатировать его запрещено", — поясняет "Сегодня" юрист Андрей Ишханян.

Чтобы не попасть на крючок мошенников, перед покупкой автомобиля следует внимательно изучать агрегатные номера и документы.

"Любая покупка и продажа должны сопровождаться снятием с учета прежнего владельца и постановкой на учет нового. Это даст гарантию, что с авто все в порядке", — отмечают в пресс-службе полиции.

Мошенникам же за подделку документов грозит штраф от 2550 до 4250 грн, предусмотренный ст. 290 УК Украины ("Уничтожение, подделка или замена агрегатов транспортного средства"), исправительные работы или же ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, Кабинет министров поддержал проект закона, призванный снизить акцизы на растамаживание авто – т.н. закон о "евробляхах", № 8487. При этом в правительстве подсчитали, что принятие этого закона будет стоить бюджету 2 млрд гривен в год.

По данным ГФС, с начала 2018 года в страну было ввезено 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме "транзит", еще 465,9 тыс. – в режиме "временного ввоза".