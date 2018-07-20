СБУ занялась шантажистами «ДнепрАзот» из-за угрозы чрезвычайной ситуации с жидким хлором

В украинской спецслужбе заявляют, что действия сотрудников "ДнепрАзот" привели к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации

Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц ПАО "ДнепрАзот", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора – основного реагента для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 20 июля в Facebook.

Отмечается, что это создало предпосылки к нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения населения и опасности для здоровья людей.

"С 15 июня 2018 года администрацией ПАО "ДнепрАзот" в нарушение договорных обязательств и без предварительного уведомления приостановлено производство и отгрузки жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины, что делает невозможным обеззараживание питьевой воды, создает угрозу возникновения массовых отравлений и распространения эпидемий", – сказано в сообщении.

В то же время Службой проверяется обоснованность увеличения в несколько раз стоимости реагента на пути от производителя к конечному потребителю.

По результатам проверки следователи СБУ примут решение о квалификации действий сотрудников "ДнепрАзот", "причастных к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации", согласно Уголовному кодексу Украины.

Напомним, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня "ДнепрАзот", который является производителем жидкого хлора, необходимого водоканалам для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство реагента.

Как отмечают на предприятии, это вынужденный шаг, поскольку из-за подорожания энергоресурсов производство их продукции стало невыгодным.

Сложившуюся ситуацию пытались исправить с помощью привлечения правительства и СНБО, но, несмотря на достигнутые договоренности с руководством "ДнепрАзота", производство хлора пока не восстановлено.

Позже в "ДнепрАзоте" заявили о готовности возобновить производство хлора при условии повышения его цены. // 112.ua