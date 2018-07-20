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В США погибли 10 туристов, катавшихся на амфибии. Еще 15 считаются пропавшими без вести

20.07.2018 10:15

 В четверг, 19 июля, в штате Миссури произошла трагедия. На плато Озарк, одном из самых популярных туристических мест в США, затонула амфибия с людьми. В экскурсии на плавающем автобусе принимали участие более 30 человек, включая детей.

Шериф округа Стоун Даг Рейдер сообщил прессе, что погибли не менее 10 туристов. Еще семеро, в том числе трое детей, доставлены в больницу. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Примерно 15 человек считаются пока пропавшими без вести.

амфибия

Экскурсия проходила на озере Тэйбл-Рок. Причина трагедия пока не установлена, но шериф считает, что виновата Ride the Ducks — фирма, которая занимается организацией экскурсий на амфибиях. На озере в четверг был очень сильный ветер. Он мог перевернуть плавающий автобус.

Версию шерифа подтверждают местные жители. Они утверждают, что ветер поднял на озере большие волны. И люди видели, как амфибии с трудом пытаются с ними справиться.

На Тэйбл-Рок продолжается поисково-спасательная операция.

Амфибии были построены еще во время Второй мировой войны. Их активно использовали американские военные. Несколько таких машин были переданы СССР в качестве союзнической помощи. После того, как амфибии списали, их выкупили частные фирмы и переделали для перевозки туристов. Это довольно популярное развлечение в нескольких американских штатах по сей день. Такие плавающие автобусы можно увидеть в Бостоне, Сиэтле и других местах.

Несмотря на то, что амфибиям уже почти 70 лет, они считаются вполне надежными. До сих пор единственная трагедия с таким транспортным средством произошла в 1999 году в Арканзасе. Тогда погибли 13 человек. Амфибия затонула за семь минут. // «ФАКТЫ»

 

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