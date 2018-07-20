У Чернівцях затримали вимагача, котрий довгий час представлявся податківцем

Протягом двох років молодик вимагав гроші у чернівчанина погрожуючи неприємностями з боку податкової інспекції. Попередня сума збитків підприємця склала 104 тисячі гривень.

У червні поточного року до поліції звернувся місцевий підприємець та повідомив, що упродовж тривалого часу невідомий чоловік вимагає гроші за ведення бізнесу. Молодик представлявся працівником Чернівецької державної податкової інспекції.

Зловмисник погрожуючи неприємностями вимагав та отримував кошти за невтручання податкової інспекції, а також за уникнення штрафних санкцій та штрафів за ведення підприємницької діяльності чернівчанином. Бізнесмен зазначив, що «податківець» наполягає на даний час неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень, в іншому випадку погрожує проблемами різних інстанцій.

Поліцейські Управління карного розшуку ГУНП під процесуальним керівництвом Чернівецької місцевої прокуратури провели ряд оперативних заходів та встановили правопорушника. Ним виявився 33-річний уродженець Прикарпаття, котрий зараз проживає в селі Глинниця Кіцманського району.

18-го липня оперативники УКР ГУНП спільно з підрозділом «Корд» у ході проведення спецоперації затримали вимагача, після спроби розміняти грошові кошти, які він отримав у потерпілого.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєному та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальні правопорушення передбачені частиною 2 статті 190 (Шахрайство), частиною 1 статті 189 (Вимагання) та частиною 3 статті 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Молодикові за скоєне загрожує до восьми років позбавлення волі.





Коментар: Микола Лазорко - заступник начальника Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області

Відділ комунікації поліції Чернівецької області