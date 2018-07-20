За побиття чоловіка звільнено двох працівників Вижницького відділення поліції на Буковині

Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, на якому зафіксовано факт побиття громадянина компанією молодих людей. За попередньою інформацією, у бійці брали участь працівники поліції з Буковини.

У відеопублікації вказувалося, що інцидент мав місце 28-го червня поточного року у селі Кути Івано-Франківської області. За словами автора публікації, на території автозаправної станції група осіб напідпитку жорстоко побила чоловіка. Внаслідок побиття потерпілий з тілесними ушкодженнями потрапив до Косівської центральної районної лікарні.

Одразу після виявлення вказаної відеопублікації начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв призначив службове розслідування.

Під час проведення перевірок встановлено, що до побиття причетні двоє працівників Вижницького відділення поліції, віком 22 і 27 років. За висновками службового розслідування прийнято рішення про звільнення з лав поліції обох фігурантів інциденту.

«Така поведінка є неприпустимою для правоохоронців і ці факти не можна приховувати. Наслідки подібних вчинків однозначні – звільнення і відповідальність перед законом», – зауважив Анатолій Дмитрієв. – «Матеріали службового розслідування ми передамо в прокуратуру для прийняття відповідного рішення».

Коментар: Святослав Кішлар - начальник Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області

Відділ комунікації поліції Чернівецької області