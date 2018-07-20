Киберполиция разоблачила сайт КПУ, распространявший коммунистическую символику

Сотрудники киберполиции разоблачили сайт kpu.ua, который занимался изготовлением и распространением коммунистической символики. 19 июля в киевском офисе был проведен обыск

"Пользователем ІР-адреса, с которого администрируется этот ресурс, "является партия с подобным названием в сокращенном варианте, было установлено, что наполнение сайта ведется с помещения в Киеве, которое используется этой политической силой", – говорится в сообщении силовиков.

Сотрудники киберполиции вместе со следователями с привлечением спецназовцев КОРДа провели обыски в помещении, во время которых на компьютерах были обнаружены материалы сайта "kpu.ua", которые имели отношение к распространению коммунистической символики.

Открыто уголовное производство по статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, которая грозит лишением свободы на срок до десяти лет.

Напомним, ранее СБУ провела обыски у руководителей Компартии Украины, получив информацию о причастности партии к антиукраинской деятельности.

"Во время следственных действий правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировались по заказу российских кураторов для распространения 9 мая, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений", – сообщили в СБУ.

А позже в Кривом Роге активисты "Правого сектора" облили краской депутатов, которые собрались в конспиративной квартире, чтобы провести собрание запрещенной в Украине Коммунистической партии. // Сегодня