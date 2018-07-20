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Задержан третий заключенный, сбежавший из одесской колонии

20.07.2018 11:15

Побег был совершен утром 17 июля

Задержан третий заключенный, сбежавший на днях из колонии в Одессе. Об этом сообщил советник начальника областного управления Нацполиции Руслан Форостяк.

Руслан Форостяк, Facebook

"Личным составом Усатовского отделения полиции ГУНП в Одесской области задержан третий беглец с резонансного побега, который произошел накануне в Одессе", - сообщил он.

По словам Форостяка, задержанный в течение суток прятался вблизи одного из кемпингов области.

Напомним, утром 17 июля из одесской колонии сбежали трое заключенных. Двое были осуждены за кражу с проникновением в жилище, третий - за изнасилование. Позже сообщалось, что двоих сбежавших удалось задержать, третьего - объявили в розыск. // 112.ua

 

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