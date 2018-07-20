В Киеве ночью во дворе взорвались и сгорели две машины одной семьи (фото)

Как передает корреспондент «Город Киев» с места происшествия, взорвались газовые баллоны в припаркованных двух автомобилях.



Фото: «Город Киев»

Взрыв произошел около 03:20. Один из соседей по дому рассказал нашему корреспонденту, что сперва услышал сработавшую сигнализацию, а когда выглянул в окно — прогремел мощный взрыв. Затем раздался еще один.

«Я услышал, как во дворе дома сработала сигнализация в одном из автомобилей. Потом машина начала сигналить. Мне сперва показалось, что водитель не может проехать в переулке, поэтому и сигналит. Когда же выглянул, прогремел взрыв», — рассказал на месте происшествия один из очевидцев.

Сразу после взрыва одного авто, произошел второй взрыв — загорелся рядом стоящий автомобиль.

Пожарные прибыли спустя 5 минут после случившегося и сразу приступили к тушению огня.

В результате взрывов оба автомобиля выгорели полностью.

На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.