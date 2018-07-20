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В Киеве ночью во дворе взорвались и сгорели две машины одной семьи (фото)

20.07.2018 11:25

Ночью, 20 июля, во дворе жилого дома №10А по ул. Борщаговской прогремел мощный взрыв.

 

Как передает корреспондент «Город Киев» с места происшествия, взорвались газовые баллоны в припаркованных двух автомобилях.

В Киеве прогремели мощные взрывы. Взорвались автомобили
Фото: «Город Киев»

Взрыв произошел около 03:20. Один из соседей по дому рассказал нашему корреспонденту, что сперва услышал сработавшую сигнализацию, а когда выглянул в окно — прогремел мощный взрыв. Затем раздался еще один.

«Я услышал, как во дворе дома сработала сигнализация в одном из автомобилей. Потом машина начала сигналить. Мне сперва показалось, что водитель не может проехать в переулке, поэтому и сигналит. Когда же выглянул, прогремел взрыв», — рассказал на месте происшествия один из очевидцев.

Сразу после взрыва одного авто, произошел второй взрыв — загорелся рядом стоящий автомобиль.

Пожарные прибыли спустя 5 минут после случившегося и сразу приступили к тушению огня.

В результате взрывов оба автомобиля выгорели полностью.

В Киеве прогремели мощные взрывы. Взорвались автомобили

На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

 

 

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