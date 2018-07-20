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За умисне вбивство дружини киянин 12 років проведе у в’язниці

20.07.2018 11:47

Усвідомивши, що позбавив благовірну життя, чоловік намагався вчинити самогубство. Втім його оперативно затримали правоохоронці, тож наразі зловмисника засуджено.

Подія трапилася рік тому у Святошинському районі Києва.

убивство

До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, що у квартирі на проспекті Перемоги вона знайшла мертвою колегу, яка зранку не вийшла на роботу. Там же у помешканні знаходився її чоловік, котрий зізнався у вбивстві жінки та спробах покінчити із життям, порізавши собі вени. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції та лікарі.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у подружжя часто відбувалися конфлікти. На допиті правопорушник розповів, що дружина збиралась на роботу, коли між ними виникла чергова сварка. Не стримавшись, він схопив ніж та почав ним бити жінку. Коли зрозумів, що накоїв, ножем порізав себе, а далі відкрив газ та ліг на диван. Проте його пошкодження виявилися незначними, а невдовзі у квартиру прийшла знайома його дружини. Жінка відразу викликала на місце злочину поліцію та лікарів "швидкої".

Вироком Святошинського районного суду за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зловмисника засудили до 12-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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