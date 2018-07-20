Киевляне придумали, как компенсировать себе «кличковские» тарифы на проезд в транспорте

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Из-за подорожания проезда горожане идут на различные ухищрения, чтобы сэкономить на оплате проезда.
Так, в одном из троллейбусов пассажир купил единоразовый билет за 8 гривен, закомпостировал его, а когда выходил из транспорта – продал талон за 7 грн. одному из входящих граждан.
Киевляне предположили, что такой бизнес-флешмоб скоро возникнет во всем муниципальном транспорте.
Гройсман сказал, что попросил Авакова не делать репрессий против евробляхеров. Репрессиями он назвал штрафы, которые должны выписываться по закону? И стоило агрессивной толпе...