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Киевляне придумали, как компенсировать себе «кличковские» тарифы на проезд в транспорте

20.07.2018 11:58

Из-за подорожания проезда горожане идут на различные ухищрения, чтобы сэкономить на оплате проезда.

Так, в одном из троллейбусов пассажир купил единоразовый билет за 8 гривен, закомпостировал его, а когда выходил из транспорта – продал талон за 7 грн. одному из входящих граждан.

Фото Виноградарь.

Киевляне предположили, что такой бизнес-флешмоб скоро возникнет во всем муниципальном транспорте. 

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kiev.sq.com.ua

 

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