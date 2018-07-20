У столиці упродовж години затримали двох чоловіків, які підозрюються у розбійному нападі

Зловмисники побили перехожого та забрали у нього сумку з грішми та мобільним телефоном. Після отримання повідомлення про злочин поліцейські оперативно розшукали нападників та затримали їх.

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Гагаріна двоє невідомих побили місцевого жителя та відібрали особисті речі. Інформацію про злочин та прикмети правопорушників негайно передали нарядам поліції, а на місце події виїхала слідчо-оперативна група та лікарі.

У ході відпрацювання території району співробітники управління поліції охорони спільно з патрульними невдовзі затримали двох чоловіків. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили в кишені одного із затриманих речі постраждалого.

Зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 28-річний раніше судимий за крадіжки житель Херсонської області та 29-річний киянин.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Затриманим оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва