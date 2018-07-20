10 человек погибли в столкновении автобуса и грузовика на Житомирщине, столько же травмированных

В Житомирской области на 127 км трассы "Киев - Чоп" столкнулись маршрутный автобус и грузовик, погибли 10 человек, столько же были травмированы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла утром в пятницу в районе села Глубочинцы. Маршрутка, вероятно, "Киев - Ровно" двигалась в направлении Житомира и столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом.

На месте работают полицейские, спасатели и медики. Обстоятельства жуткой аварии устанавливаются.

Напомним, сегодня утром в Николаевской области в ДТП погибли пять человек, 12 были травмированы. Автобус из Белоруссии столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком. // 112.ua