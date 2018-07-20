В Сети опубликована запись жестоких пыток заключенного в российской колонии (видео)

На кадрах около десятка сотрудников ФСИН методично избивают, а затем обливают водой мужчину.

«Новая газета» опубликовала видеозапись пыток заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова, полученную от правозащитников из фонда «Общественный вердикт».

Кадры сняты на портативный видеорегистратор сотрудника ФСИН, который все служащие учреждения теперь обязаны носить с собой.

Видео длится 10 минут. Все это время около десяти сотрудников колонии методично избивают распятого на столе мужчину резиновыми дубинками.

Заключенного бьют по стопам резиновыми дубинками, попадая по разным частям голени, мужчина периодически кричит и просит о пощаде. За время ролика мужчине несколько раз льют воду из ведра на голову и на стопы.

«Смотри, у него нога отекает», — говорит один из сотрудников ФСИН.

«Да у меня у самого уже руки затекли!» — отвечает ему другой.

После нескольких минут побоев на столе Макарова ставят на колени на пол и начинают наносить удары по лицу. Мужчина в черной футболке спрашивает, зачем он называл его «псиной рыжей». Тот извиняется, но говорит, что использовал не совсем такую формулировку. Затем заключенного снова укладывают на стол, и сотрудник в черной майке начинает прицельно бить по его пяткам кулаками.

«Новая газета» публикует также примерный список сотрудников колонии, которые участвовали в избиении Макарова.

Это не первый инцидент, когда Евгений Макаров становится жертвой побоев в ярославской колонии. В апреле 2017 года он, Иван Непомнящих и Руслан Вахапов, также отбывающих срок в ИК №1 уже рассказывали об изощренных пытках в колонии и постоянного пребывания в ШИЗО.

Через несколько месяцев Макарова вновь избили, ФСИН назвала избиение законным, поскольку заключенный якобы сопротивлялся.

После этого Макарова перевели в ИК-8, где избили и поместили в единое помещение камерного типа «за постоянные жалобы». По данным «Общественного вердикта», у заключенного были «отбиты ноги и ягодицы»; также ему угрожали изнасилованием. В декабре 2017 года Европейский суд по правам человека обязал российские власти провести независимое медицинское обследование Макарова.

Однако в РФ ответили, что оснований для возбуждение дела нет, так как заключенный пытался навредить сам себе. Примечательно, что адвоката к Макарову не пускали несколько дней после последнего инцидента - он произошел 29 июня. // Преступная Россия