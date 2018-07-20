Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Київська прокуратура вимагає повернути місту земельні ділянки, надані під комерційне будівництво

20.07.2018 13:02

Київська місцева прокуратура №9 у судовому порядку вимагає повернути столичній громаді земельні ділянки на вул. Гарматній у Солом’янському районі м. Києва загальною площею близько 3 тис. кв.м та вартістю 16,5 млн гривень.

Установлено, що приватне підприємство ще у 2008 році отримало, а у 2016 році поновило право користування вказаними земельними для будівництва та експлуатації торговельно-офісного центру з підземним паркінгом.

Однак з’ясувалося, що компанія майже 10 років використовувала землю не за цільовим призначенням, не здійснювала на ній будівництво та мала заборгованість з орендної плати. При цьому рішення про поновлення її права користування землею було прийнято з порушеннями закону та без проведення земельних торгів.

Захищаючи інтереси територіальної громади, Київська місцева прокуратура №9 звернулась до господарського суду м. Києва з вимогою визнати незаконними та скасувати рішення та угоди про поновлення договору оренди, а також визнати відсутність у товариства права користування спірними земельними ділянками.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...