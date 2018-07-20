Київська прокуратура вимагає повернути місту земельні ділянки, надані під комерційне будівництво

Київська місцева прокуратура №9 у судовому порядку вимагає повернути столичній громаді земельні ділянки на вул. Гарматній у Солом’янському районі м. Києва загальною площею близько 3 тис. кв.м та вартістю 16,5 млн гривень.

Установлено, що приватне підприємство ще у 2008 році отримало, а у 2016 році поновило право користування вказаними земельними для будівництва та експлуатації торговельно-офісного центру з підземним паркінгом.

Однак з’ясувалося, що компанія майже 10 років використовувала землю не за цільовим призначенням, не здійснювала на ній будівництво та мала заборгованість з орендної плати. При цьому рішення про поновлення її права користування землею було прийнято з порушеннями закону та без проведення земельних торгів.

Захищаючи інтереси територіальної громади, Київська місцева прокуратура №9 звернулась до господарського суду м. Києва з вимогою визнати незаконними та скасувати рішення та угоди про поновлення договору оренди, а також визнати відсутність у товариства права користування спірними земельними ділянками.

Прес-служба прокуратури міста Києва