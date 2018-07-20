Москвичке в банковской ячейке подменили 3 миллиона рублей купюрами «банка приколов»

Жительница Москвы заявила в полицию после того, как получила в банке 3 миллиона фальшивых рублей, рассказал РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. По его словам, женщина 1961 года рождения арендовала 20 июня ячейку в банке в центре Москвы для хранения полученных от продажи квартиры денег.

Два дня назад, когда срок аренды истек, клиентка забрала пакет с деньгами и привезла его в съемную квартиру в Подмосковье. Там она обнаружила, что вместо денег в пакете лежат купюры для розыгрыша с надписью "Билет банка приколов". По данному факту проводится проверка. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения банка. Его название не уточняется.

В апреле мошенник похитил у клиентки московского обменного пункта миллион рублей, заменив их купюрами "банка приколов". Инцидент произошел в операционной кассе финансовой организации на Тверском бульваре, где женщина хотела обменять один миллион рублей на евро.

К потерпевшей подошел мужчина, представился начальником пункта обмены валют и предложил помощь в обмене денег. Москвичка передала незнакомцу деньги и паспорт, тот пересчитал купюры, положил их в лоток для обмена и ушел. Женщина обнаружила подмену при пересчете денег уже после того, как покинула офис. А в октябре 2016 года Сбербанк предотвратил попытку вброса более одного миллиона фальшивых рублей в банкоматы Московского региона. // NEWSru.com