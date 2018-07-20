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На Днепропетровщине преступник с ножом напал на женщину, пытаясь украсть козу

20.07.2018 13:24

Женщина, защищая животное, получила многочисленные ранения

В Днепропетровской области мужчина при попытке украсть козу напал на женщину с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

"Как выяснили полицейские, мужчина, возвращаясь с рыбалки увидел женщину, которая на окраине села пасла коз. Нападающий решил украсть козу. Защищая свой скот, женщина получила многочисленные ножевые ранения", – говорится в сообщении.

Мужчину менее чем через сутки задержали полицейские. Как оказалось, он был ране судим.

"Мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет", – отметили правоохранители. // Сегодня

 

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