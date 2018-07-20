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Защита «титушки» Крысина осуществляет наглое давление на судью

20.07.2018 13:35

По словам гособвинения, Крысина не устраивает, что судья рассматривает процесс справедливо

Прокурор по делу Юрия Крысина Алексей Донской заявил, что защита подсудимого осуществляет наглое давление на судью. Об этом Донской сообщил в комментарии РБК-Украина после заседания.

Фото: Алексей Донской (РБК-Украина)

Алексей Донской (РБК-Украина)

Он подчеркнул, что заседание не может состояться в течение трех месяцев.

"Сегодняшние события - это показатель того, что адвокаты злоупотребляют правами участников процесса. В течение трех месяцев заседание не может состояться", - сказал прокурор.

По его словам, адвокатов привлечь к ответственности сложно.

"Если бы была предусмотрена ответственность для адвокатов, то их можно было бы привлечь и к административным работам, и к взысканию штрафов. Однако этого не происходит. Крысина не устраивает, что судья рассматривает процесс справедливо. Очевидно, что он ищет второго Линника. Крысин и защитники осуществляют наглое давление на судью", - добавил прокурор.

Напомним, ранее госпрокурор отметил, что поведение Крысина свидетельствует о попытке сорвать процесс. Донской сообщил, что по делу Чемесова и Юрия Крысина осталось прочитать 6 страниц обвинительного акта, после чего последует стадия допроса свидетелей.

Дарницкий районный суд 16 июля продлил срок содержания под стражей Юрия Крысина.

 

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