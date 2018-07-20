Защита «титушки» Крысина осуществляет наглое давление на судью

По словам гособвинения, Крысина не устраивает, что судья рассматривает процесс справедливо

Прокурор по делу Юрия Крысина Алексей Донской заявил, что защита подсудимого осуществляет наглое давление на судью. Об этом Донской сообщил в комментарии РБК-Украина после заседания.

Алексей Донской (РБК-Украина)

Он подчеркнул, что заседание не может состояться в течение трех месяцев.

"Сегодняшние события - это показатель того, что адвокаты злоупотребляют правами участников процесса. В течение трех месяцев заседание не может состояться", - сказал прокурор.

По его словам, адвокатов привлечь к ответственности сложно.

"Если бы была предусмотрена ответственность для адвокатов, то их можно было бы привлечь и к административным работам, и к взысканию штрафов. Однако этого не происходит. Крысина не устраивает, что судья рассматривает процесс справедливо. Очевидно, что он ищет второго Линника. Крысин и защитники осуществляют наглое давление на судью", - добавил прокурор.

Напомним, ранее госпрокурор отметил, что поведение Крысина свидетельствует о попытке сорвать процесс. Донской сообщил, что по делу Чемесова и Юрия Крысина осталось прочитать 6 страниц обвинительного акта, после чего последует стадия допроса свидетелей.

Дарницкий районный суд 16 июля продлил срок содержания под стражей Юрия Крысина.