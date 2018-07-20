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Російські окупаційні війська атакували прикордонний наряд протитанковою керованою ракетою

20.07.2018 13:47

Сьогодні, 20 липня, від одного з прикордонних нарядів зі складу Об’єднаних сил, що здійснює прикриття відділу прикордонної служби «Сартана» надійшло повідомлення про вибух поблизу них протитанкової керованої ракети, яка була випущена з боку тимчасово окупованої території України.

Особовий склад та техніка прикордонного наряду пошкоджень не зазнали. Прикордонники одразу вжили заходів щодо забезпечення безпеки життю та здоров'ю особового складу та цивільного населення, організували спостереження.

Фото Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation.

Нагадаємо, ворог часто вдається до таких провокацій, направлених не тільки на військовослужбовців Об’єднаних сил, а й на мирних мешканців Донбасу. Наприклад у травні поточного року російські окупанти двома протитанковими керованими ракетами обстріляли КПВВ «Гнутове», під час його роботи, коли мирне населення здійснювало оформлення документів для перетину лінії розмежування.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

 

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