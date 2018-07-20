Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В ДТП вблизи Хмельницкого погибли три человека, травмирован ребенок (фото, видео)

20.07.2018 13:58

Столкновение автомобилей произошло на выезде из села Прибужское

Об этом сообщает Depo.Хмельницкий.

Вблизи Хмельницкого произошло ужасное ДТП - три человека погибли, травмирован один ребенок (ВИДЕО)

По предварительной информации, на выезде из Прибужского столкнулись легковушка и фура. В аварии три человека погибли и еще один ребенок был травмирован.

ДТП 

На месте трагедии работают полицейские, спасатели, пара бригад медиков.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...