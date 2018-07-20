В ДТП вблизи Хмельницкого погибли три человека, травмирован ребенок (фото, видео)

Об этом сообщает Depo.Хмельницкий.

По предварительной информации, на выезде из Прибужского столкнулись легковушка и фура. В аварии три человека погибли и еще один ребенок был травмирован.

На месте трагедии работают полицейские, спасатели, пара бригад медиков.