В ДТП вблизи Хмельницкого погибли три человека, травмирован ребенок (фото, видео)

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Столкновение автомобилей произошло на выезде из села Прибужское
Об этом сообщает Depo.Хмельницкий.
По предварительной информации, на выезде из Прибужского столкнулись легковушка и фура. В аварии три человека погибли и еще один ребенок был травмирован.
На месте трагедии работают полицейские, спасатели, пара бригад медиков.
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