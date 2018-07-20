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На Мукачівщині п’яний син під час сварки зарізав батька

20.07.2018 14:10

У селищі Чинадієво Мукачівського району син вбив свого 52-річного батька. Поліція затримала підозрюваного. Сьогодні вирішується питання щодо обрання фігуранту кримінального провадження міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує позбавлення волі до п'ятнадцяти років.

 

Цієї ночі, 20 липня, о 03:50 до поліції надійшло повідомлення про смерть мешканця Чинадієва, на тілі якого медики виявили ножові поранення.

убивство

 

На місці події правоохоронці слідчо- оперативної групи Мукачівського районного відділення поліції виявили тіло 52- річного чоловіка власника оселі зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілому завдав його син. В ході раптово виниклої сварки чоловік, який перебував у нетверезому стані, наніс кілька ножових поранень батькові в грудну клітину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

 

Знаряддя злочину поліція вилучила та направила на експертизу. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Чинадієвцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Сьогодні вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи підозри у вбивстві та обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області

 

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