В Чернигове к столбу привязали педофила-насильника, испортившего памятник Небесной сотне

Мужчину привязали к столбу дорожного знака в Чернигове, повесив на него табличку "Я ватник".

Видеотрансляцию на Facebook с места происшествия вел пользователь Александр Тарнавский, передает УНН.

По словам комментатора трансляции, мужчина "испортил памятник Небесной сотни, до этого отсидел 10 лет за изнасилование около пяти детей". Кроме того, отмечено, что якобы полиция уже задерживала этого мужчину. Также, как проинформировал комментатор, мужчина "отказался от украинского гражданства и попросил забрать его в Россию".

Отмечено, что к столбу его привязали "какие-то добрые люди".

"Указали на табличке, он ватник, что он опущенный и испортил стелу Небесной Сотни. Снизу просьба - плюнуть ему в лицо", - прокомментировал голос за кадром.

За время прямой трансляции на место происшествия прибыли полицейские, а также карета скорой помощи. На трансляции видно, что сначала полиция и медики никаких мер относительно ситуации не предпринимали. Впоследствии полицейские отвязали человека от столба и провели в служебное авто.