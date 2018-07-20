На Тячівщині дочка вдарила ножем батька

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У Тячеві під час сімейної сварки чоловік зазнав тяжкого тілесного ушкодження й перебуває на лікуванні. Поліція розпочала за даним фактом розслідування.
Учора, 19 липня, ввечері в Тячівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Тячів чоловіку завдали тілесних ушкоджень.
Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий – 69-річний тячівець був доставлений в районну лікарню з проникаючим пораненням грудної клітки зліва.
Лікарям чоловік пояснив, що поранення йому завдала ножем дружина. Проте правоохоронці встановили, що поранення спричинила 37-річна донька потерпілого. Інцидент стався близько 22-ї години за місцем проживання родини під час сварки господаря з дружиною та донькою на грунті зловживання алкогольними напоями.
Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Знаряддя скоєння злочину – ніж вилучено. Вирішується питання про обрання фігурантці справи міри запобіжного заходу. Обставини сімейного інциденту, що завершився тяжким тілесним ушкодженням, з’ясовують слідчі.
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