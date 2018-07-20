На хабарі затримано головного інспектора Держпраці в Київській області

20.07.2018 військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України спільно з працівниками Управління захисту економіки у Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчими Головного управління Національної поліції в Київській області під час отримання хабара викрито головного державного інспектора відділу Головного управління Держпраці в Київській області.

Установлено, що вказана службова особа впродовж червня-липня 2018 року вимагала та отримала від директора одного з Товариств неправомірну вигоду в розмірі 10 тис грн за зменшення штрафних санкцій, накладених за виявлені порушення у роботі цього Товариства.

Вказана посадова особа була затримана безпосередньо під час отримання зазначеної неправомірної вигоди.

На даний час готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання до суду про обрання відносно підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України