На хабарі затримано головного інспектора Держпраці в Київській області

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20.07.2018 військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України спільно з працівниками Управління захисту економіки у Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчими Головного управління Національної поліції в Київській області під час отримання хабара викрито головного державного інспектора відділу Головного управління Держпраці в Київській області.
Установлено, що вказана службова особа впродовж червня-липня 2018 року вимагала та отримала від директора одного з Товариств неправомірну вигоду в розмірі 10 тис грн за зменшення штрафних санкцій, накладених за виявлені порушення у роботі цього Товариства.
Вказана посадова особа була затримана безпосередньо під час отримання зазначеної неправомірної вигоди.
На даний час готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання до суду про обрання відносно підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.
Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України
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