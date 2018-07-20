Директора навчального закладу на Луганщині викрито на хабарі за сприяння в отриманні водійських прав

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою спільно зі співробітниками Управління захисту економіки у Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчими одного з відділів поліції області 19.07.2018 під час одержання неправомірної вигоди затримано директора одного із навчальних закладів Луганської області.

Встановлено, що вказаний службовець, будучи викладачем, вимагав неправомірну вигоду в розмірі 12 тис грн за сприяння в успішному проходженні курсу підготовки водіїв транспортних засобів та отримання водійських прав категорії «В» та «С».

За даним фактом прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368-4 КК України (пособництво в одержані особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, за вчинення дій з використання наданих їй повноважень, в інтересах того хто надає таку вигоду, за попередньою змовою групою осіб, поєднану з вимаганням неправомірної вигоди для третьої особи).

Наразі службову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Довідково: санкція ч. 4 ст. 368-4 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області