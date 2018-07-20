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В Польше проиллюстрировали Волынскую трагедию фотографией уничтоженного поляками украинского села

20.07.2018 16:13

Канцелярия премьера Польши проиллюстрировала "преступления украинских националистов на Волыни" фотографией уничтоженного Армией Крайовой украинского села Сагрынь.

Об этом в Facebook написал  председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
 
"Канцелярия премьер - министра Польши Моравецкого иллюстрирует "преступления украинских националистов на Волыни" фотографией уничтоженного воинами АК украинского села Сагрынь. Это и есть историческая правда о которой так часто говорят польские политики?" - написал он.
 
В посте на странице канцелярии польского премьера 11 июля, на который ссылается Вятрович, использованы фото из архива Института национальной памяти Польши с горящим сельским домом. Это фото было сделано 10 марта 1944 года в селе Сагрынь на Холмщине в Польше.
 
 Сагрынь
 
Именно 9 и 10 марта 1944 года в Сагрыни были расстреляны, замучены, зарезаны более 1000 человек, в том числе более 100 детей. Это сделали тысячи хорошо вооруженных конных и пеших боевиков 27 Волынской дивизии польской Армии Крайовой и отделов Батальонов Хлопских под командованием Станислава Басая.
 
Напомним, президент Украины Петр Порошенко 8 июля посетил юго-восток Польши, где в несуществующем сегодня украинском селе Сагрынь торжественно открыл Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. // Европейская правда

 

 

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