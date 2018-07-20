Россиянина, сбежавшего после беременности изнасилованной им 13-летней девочки, нашли в Таиланде

Перед судом предстанет 42-летний магаданец, обвиняемый в неоднократных изнасилованиях 13-летней девочки. Мужчина скрывался от правосудия за пределами России, но был задержан в Таиланде и экстрадирован на родину.

О завершении расследования уголовного дела сообщается на сайте регионального управления СК РФ 20 июля. Магаданца обвиняют по пункту "б" части 4 статьи 131 и пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (изнасилование и совершение иных насильственных действий сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, в период с июня по декабрь 2016 года, мужчина иногда находился наедине с дочерью своих знакомых и, пользуясь ситуацией и беспомощным состоянием ребенка в силу ее возраста, неоднократно совершал с подростком половые акты. При этом насильник отлично знал, что девочке всего 13 лет.

В итоге девочка забеременела, и полиция начала проверку. Магаданец еще до возбуждения уголовного дела уехал за пределы страны. После того как правоохранители доказали причастность мужчины к беременности девочки, его объявили в международный розыск.

В апреле 2018 года насильника обнаружили в Таиланде. Там его задержали и выдали РФ. После окончания процедуры экстрадиции уголовное дело, приостановленное в ноябре 2017 года в связи с розыском обвиняемого, возобновили. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.

Отметим, 23 июня ИА MagadanMedia сообщало, что судебная коллегия оставила без удовлетворения апелляцию адвоката другого магаданца, в марте приговоренного к 14 годам лишения свободы за неоднократные изнасилования 14-летней падчерицы. Как установили следователи, мужчина насиловал девочку в период с 2011 года по 2014 год. // NEWSru.com