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Солдат-срочник торговал наркотиками в военном госпитале в Десне

20.07.2018 16:40

За сбыт наркотиков на территории военного госпиталя до 1 года дисциплинарного батальона осуждено солдата срочной службы. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

Солдат-срочник сбывал наркотики в военном госпитале

"Приговором Козелецкого районного суда Черниговской области наркоделец в погонах приговорен к 1 году содержания в дисциплинарном батальоне с конфискацией имущества", - написал Лысенко.

По его словам, солдата задержали 16 мая 2018 в ходе контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки, при повторном сбыте наркотического вещества военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины.

"Задержание проводилось во время сбыта злоумышленником психотропного вещества - амфетамина гражданскому лицу на территории 9 военного госпиталя (пгт. Десна)", - отметил Лысенко.

 

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