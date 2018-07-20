Солдат-срочник торговал наркотиками в военном госпитале в Десне

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За сбыт наркотиков на территории военного госпиталя до 1 года дисциплинарного батальона осуждено солдата срочной службы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"Приговором Козелецкого районного суда Черниговской области наркоделец в погонах приговорен к 1 году содержания в дисциплинарном батальоне с конфискацией имущества", - написал Лысенко.
По его словам, солдата задержали 16 мая 2018 в ходе контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки, при повторном сбыте наркотического вещества военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины.
"Задержание проводилось во время сбыта злоумышленником психотропного вещества - амфетамина гражданскому лицу на территории 9 военного госпиталя (пгт. Десна)", - отметил Лысенко.
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