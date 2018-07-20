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На столичных ярмарках запретили торговать мясом и молоком

20.07.2018 16:53

На всех городских ярмарках, которые проводятся в столице, запретили продавать продукцию без холодильников. Такое требование власти выдвинули участникам ярмарок из-за сильной жары.

Продавать продукты можно при условии, если температура не больше +6 градусов. Делается это, чтобы обезопасить граждан от возможных инфекций и отравлений. Запрещено продавать без холодильников свежее мясо, сало, колбасы, молоко, молочные продукты, свежую, мороженую и копченую рыбу.

В Киеве на ярмарках запретили торговать мясом и молоком

"В случае фиксации нарушений мы будем инициировать прекращение работы ярмарки до осени", — заявил Андрей Мельничук, директор департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Кроме того, на ярмарках запрещено продавать продукцию, которая не прошла ветеринарно-санитарную экспертизу и не имеет документов, подтверждающих ее качество. // Сегодня

 

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