На хабарах викрито керівництво комунального підприємства «Чернівціводоканал»

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці підприємства вимагали гроші із суб’єктів господарювання за укладання договорів на інгредієнти, що необхідні для стабільного функціонування об’єктів життєзабезпечення. Дії чиновників могли спричинити надзвичайні ситуації екологічного та техногенного характеру.

Правоохоронці задокументували, що посадовці вимагали шістдесят сім тисяч гривень від одного з комерсантів. Співробітники СБ України затримали двох чиновників на робочих місцях під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі сорок сім тисяч гривень.

За попередньою оцінкою, через протиправний механізм тільки з початку року зловмисники отримали майже три мільйони гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання фігурантів справи оперативники спецслужби виявили документацію, яка підтверджує причетність окремих керівників комунального підприємства до протиправних оборудок.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, двом фігурантам справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб причетних до протиправної оборудки. Операція проводилася спільно з управлінням СБ України у Чернівецькій області та Національною поліцією.

Прес-центр СБ України

