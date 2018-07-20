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В Германии иранец в автобусе ранил ножом 14 человек

20.07.2018 17:20

 Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии

В немецком городе Любек неизвестный в рейсовом автобусе выхватил нож и начал наносить удары пассажирам, в результате происшествия ранения получили 14 человек. Об этом сообщает издание LN Online.

Иллюстративное фото (Thomas Niedermueller/Getty Images)

Сообщается, что нападение произошло в автобусе, который ехал из Любека в направлении Травемюнде.

По информации издания, мужчина вытащил из рюкзака нож и напал на пассажиров. В результате два человека получили тяжелые ранения, еще 12 отделались несильными порезами.

Отметим, что правоохранители задержали нападавшего. На допросе выяснилось, что он является уроженцем Ирана. // РБК-Украина

 

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